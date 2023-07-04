ليفربول يحل مشكلة صلاح مع مصر قبل 6 أشهر من حدوثها

المناطق_متابعات

كان خبر وصول مصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا الشهر الماضي مصدر قلق لليفربول الإنجليزي كونه سيفقد نجمه محمد صلاح، بعد عدة تجارب غير جيدة مر بها النادي في الفترات الماضية، لكن يبدو أنه وجد حلاً لتلك المعضلة عندما تعاقد مع دومينيك سوبسلاي لاعب لايبزيغ الألماني.

ولطالما عانى ليفربول في الفترة التي تشهد إقامة مباريات كأس أمم إفريقيا شهر يناير خصوصاً في الفترة الماضية التي شهدت تواجد المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، إذ أهدر عدداً كبيراً من النقاط.

وقال موقع “إمباير أوف ذا كوب”: تحسن الوضع الآن في ليفربول، إذ بقي محمد صلاح وحيداً من اللاعبين متوقع مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا، لكن الهداف التاريخي للنادي قد يغيب عن شهر يناير بأكمله، وهو الذي يشهد مباريات “الريدز” مع أرسنال وتشيلسي بالإضافة إلى بورنموث وبيرنلي، ويبدو الشعور العام لدى أنصار الفريق أن أهداف ليفربول ستغيب في المباريات الأربع.

وأتبع: لكن كشافة النادي والقسم الرياضي تداركوا الأمر وحاولوا إيجاد حل للمعضلة التي من الممكن أن تظهر بعد 6 أشهر من خلال التعاقد مع سوبسلاي، كونه يلعب في خانة الجناح الأيمن، بعدما شارك في 32 مباراة بهذا المركز مع لايبزيغ الموسم الماضي.

وختم: إحصائيات دومنيك تدل على مناسبته لشغر دور صلاح عندما يسافر الأخير إلى كوت ديفوار، صحيح أن تعويض أهداف المصري أمر ليس بالهين، لكن على الأقل قد يساهم سوبسلاي بخروج ليفربول من تلك الفترة بأقل الخسائر.