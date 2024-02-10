ليفركوزن يهزم بايرن ميونيخ بثلاثية ويفرد بصدارة الدوري الألماني

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أسقط باير ليفركوزن ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب وهزمه بنتيجة 3/صفر مساء السبت في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل جوسيب ستانيسيتش وأليخاندرو جريمالدو وجيريمي فريمبونج أهداف المباراة في الدقائق 18 و50 و95.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة ليبتعد بالصدارة ويبقى سجله خاليا من الهزائم.

أما بايرن ميونخ تلقى خسارته الثالثة في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 50 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين صاحب الصدارة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز يونيون برلين على فولفسبورج 1/صفر، وهايدنهايم على فيردر بريمن 1/2، بينما تعادل لايبزيج مع أوجسبورج 2/2، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم 1/1، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع دارمشتات صفر/صفر.

وأحرج ليفركوزن ضيفه حامل اللقب حيث سار الشوط الأول في اتجاه واحد فقط نحو مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

أنقذ نوير مرماه بالتصدي لأكثر من محاولة خطيرة لأمين عدلي الذي أزعج الدفاع البافاري كثيرا بسرعته وانطلاقاته.

وترجم أصحاب الأرض تفوقهم بهدف أول سجله ستانيسيتش بعد متابعة لكرة عرضية من زميله روبرت أندريتش.

لم يكتف باير ليفركوزن بهذا الهدف بل تصدى مانويل نوير لمحاولات أخرى لأمين عدلي وجوناثان تاه بخلاف تسديدة من بييرو هينكابي فوق العارضة.

في المقابل اكتفى بايرن ميونخ في شوط كامل بتسديدة لاعب الوسط ليون جرويتسكا فوق العارضة وأخرى ضعيفة من نصير مزراوي في أحضان هراديكي حارس مرمى باير ليفركوزن.

في المقابل، لم يستفد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إطلاقا من الثلاثي الهجومي ليروي ساني وجمال موسيالا والنجم الإنجليزي هاري كين.

لم يمنح تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الفرصة لمنافسه لالتقاط الأنفاس أو السعي للتعويض بل ضربه بهدف ثان مبكر في الشوط الثاني سجله جريمالدو بعد تبادل رائع للكرة مع لاعب الوسط الشاب ناثانيل تيلا.

وسجل تيلا هدفه الثامن في الدوري الألماني هذا الموسم بعدها أضاع ساشا بوي فرصة قريبة لبايرن ميونخ أمام مرمى ليفركوزن.

بعد مرور ربع ساعة أشرك توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الثنائي توماس مولر وجوشوا كيميتش مكان دايوت أوباميكانو وألكسندر بافلوفيتش في محاولة لتحسين الأداء على مستوى خطي الوسط والدفاع.

لكن بقى باير ليفركوزن الأكثر خطورة حيث تصدى مانويل نوير لمحاولتين من ناثانيل تيلا بينما أبعد القائم ركلة ركنية سددها أليخاندرو جريمالدو بطريقة خادعة.

واصل توماس توخيل الدفع بالبدلاء أملا في تحسين الأداء ولكن دون جدوى حقيقية من مشاركة ماتياس تيل وتشوبو موتينج ورافائيل جيريرو مكان جرويتسكا وساشا بوي وجمال موسيالا.

في المقابل كان البديل جيريمي فريمبونج ورقة رابحة في صفوف ليفركوزن وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة لولا يقظة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والقائم الذي تصدى لكرة من المهاجم الهولندي في الدقيقة 88.

احتسب حكم المباراة خمس دقائق وقت بدل ضائع اندفع خلالها مانويل نوير إلى منطقة جزاء ليفركوزن سعيا لإحراز هدف شرفي تاركا مرماه مفتوحا أمام جيريمي فريمبونج الذي انطلق بهجمة مرتدة مسجلا الهدف الثالث بسهولة في المرمى الخالي.