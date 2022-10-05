ليلة سقوط برشلونة وتفوق البايرن.. نتائج الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا

شهدت الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، مفاجآت كبيرة، حيث حملت عددًا من اللقاءات الممتعة، فكانت شاهدة على خماسية نظيفة لباريرن ميونيخ، وسقوط معتاد لبرشلونة، فيما حدث انتصار جديد لـ ليفربول.

وترصد لكم صحيفة “المناطق” أبرز نتائج مباريات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا..

وحقق مارسيليا فوزًا كبيرًا ضد سبورتنج لشبونة برباعية مقابل هدف، حيث ســـجل الأهــداف “الكسيس سانشيز، أمين حاريث، وليوناردو باليردي، وشانسيل مبيمبا”، وأحرز للفريق البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو.

وانتصر بايرن ميونيخ على فيكتوريا بلزن بخماسية نظيفة، حيث سجل الأهداف كلًا من “يوري ساني، سيرجى جنابرى، ساديو ماني، يوري ساني، وايريك تشــوبو موتنج”، فيما انتهـــى لقاء فرانكفورت وتوتنهام بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهدف وحيد، نجح إنتر ميلان في تخطي عقبة برشلونة، حيث سجل هاكان كالانوجلو في الدقيقة الـ 45 هدف اللقاء، والفوز بالثلاث نقاط، فيما سقط أياكس امستردام أمام نابولي بســداسية مقابل هدف وحيد.

وفاز ليفربول على جلاسكو رينجرز بهدفين، سجلهما ترينت الكسندر، ومحمد صلاح، فيما انتصر كلوب بروج على أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد أحرزهما “كمال صواح، وفيران جوتلا”، وحقق بورتو الفوز على باير ليفركوزن بهدفين دون رد.