“لينكد إن” تتبع خطى “تيك توك” وتختبر ميزة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

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في خطوة غير متوقعة، أكدت منصة البحث عن الوظائف “LinkedIn” أنها تعمل على ميزة مقاطع الفيديو القصيرة المعروفة باسم “reels”.

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم “LinkedIn” كموقع للبحث عن الوظائف والتواصل مع الزملاء والبحث عن فرص أفضل للعمل.

لكن يبدو أن LinkedIn قد يصبح قريبًا أكثر من مجرد موقع للبحث عن الوظائف.

وفقًا لتقرير صادر عن TechRadar، قالت LinkedIn إنها تختبر تقديم موجز فيديو قصير إلى النظام الأساسي يركز على التواصل المهني والتطور الوظيفي.

هذه خطوة تمثل خروجًا كبيرًا عن المشهد التقليدي لـ LinkedIn، مما يبشر بحقبة جديدة من المحتوى الديناميكي والمشاركة التفاعلية داخل مجتمعها.

بدأ كل شيء عندما عثر أوستن نول، مدير الإستراتيجية في شركة McKinney، على نموذج أولي لخلاصة الفيديو الموجودة داخل شريط التنقل في LinkedIn.

بنقرة سريعة على علامة التبويب “الفيديو”، يتم نقل المستخدمين إلى تدفق عمودي من مقاطع الفيديو المختصرة والمؤثرة.

أخبرت الشركة أيضًا موقع TechRadar أن مقاطع الفيديو هي التنسيق المفضل للتعلم لمستخدميها، وبالتالي، يتم اختبار الميزة حتى يتمكن المستخدمون من العثور بسهولة على مقاطع الفيديو ذات الصلة.

لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار المبكر حتى الآن ولن يتمكن معظم الأشخاص من استخدامها.