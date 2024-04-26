مؤتمر التعايش السلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ينطلق بجلسات حوارية مع نخبة من العلماء والمفكرين.. مساء غد السبت

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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، (تنطلق) يوم غدٍ السبت فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان دور الجامعات في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 18 إلى 20 شوال 1445 هـ الموافق من 27 إلى 29 أبريل 2024، ويتحدث فيه نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين.

وقال معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري (إن) المؤتمر فرصة للاطلاع على أفضل التجارب الدولية المتعلقة بتعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي، كما أكد معاليه أن المؤتمر يسهم في إبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعات السعودية في تعزيز الانتماء الوطني، وتقديم البرامج الأكاديمية واللاصفية التي تضمن تحقيق التعايش السلمي.

ويذكر أن المؤتمر يضم نخبة من العلماء والمفكرين والمثقفين حيث يستضيف الأمين العام لاتحادات الجامعات العربية د.عمرو عزت، و نائب وزير التعليم للبحث والابتكار (معالي) د.محمد السديري الذين يتحدثا عن الانتماء الوطني والاستدامة التنموية، ويرأس الجلسة معالي رئيس الجامعة أ.د. أحمد بن سالم العامري، ويشارك في الجلسة الباحثات د.بدرية العتيبي ، أ.كوثر الأربش ود.بشائر الرميح.

وتتناول الجلسة الثانية مناقشة العقيدة الصحيحية والانتماء الوطني والتعايش السلمي يقدمها المستشار بالديوان الملكي معالي أ. د. سعد الشثري بمشاركة مفتي دولة موريتانيا الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي، ويرأس الجلسة أ.د مرعي القحطاني رئيس جامعة جازان سابقا، بمشاركة الباحثين د.عجلان العجلان ود.سلطان الأصقه.

كما يشهد المؤتمر الجلسة الثالثة التي يتحدث فيها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د.عبدالرحمن السند، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان د.هلا التويجري يتناولان الوسطية والاعتدال ودورها في تنمية التعايش السلمي، وتترأس الجلسة معالي رئيس جامعة الأميرة نورة د.إيناس العيسى وتشارك في الجلسة الباحثة د.إيمان الطائي من جامعة بغداد.

ويختتم اليوم الأول جلساته بالجلسة الرابعة التي يتحدث فيها معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أ. د.عبدالرحمن السديس و الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني د.عبدالله الفوزان يتحدثان عن آليات ووسائل تعزيز الانتماء الوطني، برئاسة رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية د.عبدالمجيد البنيان. ويشارك في الجلسة كل من الباحثين أ.د عبدالرحمن عسيري ود.نادية النفيسة ود.سارة الفيصل.

وتُستأنف الجلسات في اليوم الثاني من المؤتمر الذي تبدأ جلساته صباح يوم الأحد بجلسة تقدمها صاحبة السمو الأميرة أ.د. الجوهرة بنت فهد آل سعود عضو مجلس الشورى سابقاً تتحدث فيها عن تجارب الجامعات في تعزيز الانتماء الوطني والتعايش السلمي بمشاركة الباحثين د.آمال الهبدان ود.وليد الجاسر ود.سرمد الخزرجي من جامعة تكريت ويرأس الجلسة معالي رئيس جامعة الملك خالد سابقا د.فالح السلمي.

وتختم الجلسات بجلسة تحمل عنوان دور المناهج الصفية واللاصفية في تعزيز قيم الانتماء الوطني والتعايش السلمي والتي سيتحدث فيها رئيس جامعة أم القرى د.معدي آل مذهب ويشاركه الباحثون د.فتحية بن غرسان ود.حياة نياز ود.ميمونة أبا الخيل ويرأس الجلسة رئيس جامعة الجوف د.محمد الشايع.