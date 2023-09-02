مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

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سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية الرئيسة مكاسب حادة خلال الأسبوع.
فقد ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.3 في المئة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5 في المئة، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4 في المئة، مسجلاً أفضل أسبوع له منذ يوليو.
واليوم الجمعة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 115.80 أو 0.3 بالمئة إلى 34837.71 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.11 نقاط أو 0.2 في المئة إلى 4515.77 نقطة.
ولم يتغير مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التقنية تقريباً، وانخفض 3.15 نقاط إلى 14031.81 نقطة.
وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، تسارع خلق فرص العمل في أغسطس إلى 187 ألف وظيفة جديدة، لكن معدل البطالة قفز من 3.5 في المئة إلى 3.8 بالمائة مع دخول 736 ألف شخص سوق العمل، وتباطأت ارتفاع الأجور إلى 0.2 في المئة من 0.4 في المئة في يوليو، مما يشير إلى نمو العمالة.
ومحى الدولار الأمريكي خسائره السابقة ليرتفع مقابل سلة من العملات بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس أن سوق العمل لا يزال قوياً، على الرغم من بعض علامات التباطؤ.
وتخلى الذهب عن مكاسبه الأولية ليغلق دون تغير يذكر بعد أن أشار تقرير العمل الأمريكي إلى توقف زيادات أسعار الفائدة من البنك المركزي. وارتفعت العقود الآجلة قليلاً إلى 1,966.90 دولاراً للاونصة في بورصة نيويورك المالية.