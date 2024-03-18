مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12772 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 10.03 نقاط ليقفل عند مستوى 12772.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 670 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 650 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سيكو السعودي ريت، وصدق، والزامل للصناعة، وإعمار، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية، وصناعة الورق، وعناية، والعربية، وإتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 9.99% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وباتك، والكيميائية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات متطورة، وأنابيب السعودية، وجبل عمر، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 75.02 نقطة ليقفل عند مستوى 27204.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.3 مليون سهم تقاسمتها 2444 صفقة.