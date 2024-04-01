مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12423.01 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 21.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12423.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 240 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مبكو، والوطنية للتعليم، وأكوا باور، والسيف غاليري، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، والزامل للصناعات، وسينومي ريتيل، وصدق، ولومي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 10%.

وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وأرامكو السعودية، والمطاحن الحديثة، وسال، والراجحي، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 151 نقطة ليقفل عند مستوى 26181.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم تقاسمتها 2998 صفقة.