مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12585 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 71.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12585.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 349 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، و المواساة، والباحة، ومكة، وسينومي سنترز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والرياض ريت، و الخدمات الأرضية، وحلواني إخواني، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والكيميائية، وسينومي سنترز، وأرامكو السعودية ، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والراجحي، والبلد، وأرامكو السعودية، و المواساة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 578.98 نقطة ليقفل عند مستوى 26658.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 656 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ملايين سهم.