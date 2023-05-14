ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يوميا؟.. خبيرة تغذية تجيب

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كشفت خبيرة التغذية ماريان والش، عن 4 فوائد في حال تناول البيض يوميا.

وحسب موقع “بارايد”، أوضحت ماريان أن هذه الفوائد هي: –

جرعة الطاقة

إذا تناولت البيض يوميا في الصباح، فستشعر بدفعة طاقة كبيرة في جسدك.

قوة التركيز

تدعم العناصر الغذائية الموجودة في البيض صحة الدماغ، بما في ذلك الإدراك. تعتبر مادة “الكولين” الموجود في البيض جديرو بالملاحظة بشكل خاص لأنها تقلل من الالتهاب في الدماغ ويدعم اتصال خلايا الدماغ والذاكرة.

تحسين المزاج

هناك صلة مباشرة بين العناصر الغذائية في البيض وتحسين الصحة العقلية.

صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن البيض غني بالمغذيات، وذكرت جمعية القلب الأميركية على أنه حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب، فإن تناول صفار البيض خمس مرات في الأسبوع أمر آمن.