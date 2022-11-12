ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف على الريق!

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يحرص البعض على تناول التين المجفف على الريق، لما له من فوائد صحية مذهلة.

1. الحفاظ على صحة العظام: تناول التين المجفف يقلل من مشكلة هشاشة العظام؛ بسبب احتوائه على معادن مفيدة للعظام مثل: الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم والفسفور.

2. المساعدة على تقليل الوزن: يساعد تناول التين على زيادة الشعور بالشبع، كما يتميّز التين المجفف بحلاوة مذاقه دون إضافة أي نوع من السكريات، مما يجعله خيار صحي وأقل سعرات حرارية من الحلويات والسكاكر المصنّعة.

3. الحصول على شعر صحي وبشرة جذابة:يحتوي التين المجفف على مواد مضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على التقليل من ظهور علامة تقدم سن البشرة، كما يحتوي التين المجفف على مضادات ميكروبية طبيعية تحمي من العدوى الميكروبية التي تؤثر على صحة البشرة، وفق “ويب طب”.

4. يعد التين مقاوم طبيعي لمرض السكري:رغم احتواء التين المجفف على كمية معتدلة من السكر إلى أنه يساعد على مقاومة مرض السكري، وذلك بسبب وجود مركبات عديدة فيه تقلل من ارتفاع السكر في الدم، أهمها فيتامين ه، العفص بالإضافة إلى الألياف.

5. تحسين عملية الهضم: يعد التين المجفف من الفاكهة الغنية جدًا بالألياف والتي تسهّل من حركة الأمعاء طبيعيًا؛ مما يجعلها علاج طبيعي لمشكلة الإمساك والبواسير.

6. الحفاظ على صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التين المجفف على التقليل من أمراض القلب، كما تساعد الألياف الموجودة فيه أيضًا على تخفيض نسبة الكلسترول في الدم.

7. الحماية الأعصاب والعضلات: يحتوي التين المجفف على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد الأعصاب على القيام بوظائفها ويساهم في عملية انقباض العضلات.