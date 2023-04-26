ماسك المتخبّط يعيد توثيق حسابات المشاهير الأموات

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بعد قرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إزالة علامات التوثيق الزرقاء عن مستخدمي «تويتر» الذين لا يدفعون، مثيراً حالة من التخبط والفوضى، يبدو أن الرجل الخمسيني عاد وتراجع.

إلا أنه زاد الطين بلة، بإعادته علامة التوثيق لحسابات مشاهير غادروا الحياة منذ زمن، ما أثار موجة جديدة من الانتقادات بوجهه.

فقد أضافت المنصة العلامة الزرقاء إلى حسابات متوفين، بمن فيهم رئيس الطهاة والمذيع في نيويورك أنطوني بوردان، الذي توفي 2018.

إضافة للاعب كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي وافته المنية العام الماضي، مع ملاحظات على ملفاتهم الشخصية تزعم أن النجوم المتوفين «اشتركوا في Twitter Blue»، وتحققوا من أرقام هواتفهم. كما تلقى آخرون، بمن فيهم مايكل جاكسون وتشادويك بوسمان، العلامات الزرقاء، مع ملاحظة اشتراكهم بخدمة تويتر بلو، وفق ما نقلت صحيفة «تليغراف» البريطانية.