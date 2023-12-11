«ماسك» يطلق نسخة اختباريَّة من تقنيات «Grok»

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أعلن المليارديرُ الأمريكيُّ، «إيلون ماسك»، عن بدء توفير النُّسخة الاختباريَّة من تقنيات «Grok» للذَّكاء الاصطناعيِّ، للمشتركين في خدمات +Premium في شبكة «X»، بالولايات المتَّحدة.

وقال «ماسك» في تغريدة له على موقع «X» للتَّواصل الاجتماعيِّ: «نسخة beta الاختباريَّة من تقنيات Grok باتت متاحةً الآن لجميع المستفيدين من خدمات +Premium على شبكة «X» في الولايات المتَّحدة».

ووفقًا لما نشرته «نوفوستيو» الروسيَّة لفت «ماسك» إلى أنَّ النُّسخة الاختباريَّة قد تكون فيها بعض المشكلات في البداية، لكن سيتم إضافة تحسينات عليها بشكلٍ يوميٍّ.

وأضاف: «في غضون أسبوع تقريبًا سيكون Grok متاحًا لجميع المستخدمين باللغة الإنجليزيَّة، والأولويَّة التَّالية هي اليابانيَّة (ثاني أكبر قاعدة مستخدمين)، وبعدها آمل أنْ تتوفَّر هذه الخدمات بجميع اللغات بحلول أوائل 2024.