ماكرون: سنقوم بإجراءات إضافية للتصدي للاعتداءات والعنف في باريس

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن اجتماع خلية الأزمة سيتواصل طالما تطلب الأمر، مشدداً بالقول: “سنقوم بإجراءات إضافية للتصدي للاعتداءات والعنف في باريس”.

كما أعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب التي تواصلت لـ3 أيام تنديداً بمقتل الشاب نائل (17 عاماً) على يد الشرطة.

وأضاف ماكرون، خلال اجتماع خلية الأزمة في باريس، والذي التحق به فور عودته من بروكسل حيث حضر قمة للاتحاد الأوروبي: “منصات التواصل الاجتماعي انتشرت بها مقاطع للتحريض على العنف”، منددًا “بالاستغلال غير المقبول لوفاة المراهق”. كما دعا منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب “الحساسة”.

وأكد بالقول: “نتعاون مع منصات التواصل لحظر المحتوى الذي يحرض على العنف”.

واختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته حيث عاد قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية إصابة 249 شرطيا ودركيا في أعمال الشغب في فرنسا ليل الخميس.

ونشرت السلطات 40 ألف عنصر من قوات الأمن على كامل الأراضي الفرنسية من بينهم خمسة آلاف في باريس، ولم تكن أي إصابة في صفوف عناصر الشرطة والدرك خطرة.

وكان الرئيس الفرنسي عقد صباح الخميس، اجتماعا أول لخلية الأزمة الوزارية ضم الوزراء ومدراء الإدارات المعنية في المركز الخاص بها في وزارة الداخلية قبل أن يتوجه إلى بروكسل. وندد خلال الاجتماع بأعمال عنف “غير مبررة”.