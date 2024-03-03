مانشستر سيتي يقلب الطاولة على اليونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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حقق فريق مانشستر سيتي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

واستضاف مانشستر سيتي جاره مان يونايتد على ملعب «الاتحاد»، معقل السيتيزن، ضمن الجولة الـ 27 من البريميرليج.

بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من برونو إلى راشفورد الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

فيما عدل فيليب فودين النتيجة للسيتي في الدقيقة 56، بعد تمريرة سحرية من رودري إلى فودين الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

وعاد فودين من جديد في الدقيقة 81، ليضاعف النتيجة لفريقه مانشستر سيتي، بعد تمريرة من ألفاريز إلى فودين الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء سكنت شباك اليونايتد.

واختتم هالاند ثلاثية السيتيزين في الدقيقة 90+1، بعد تمريرة من رودري، وضعته في انفراد ويسدد الكرة داخل الشباك.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 62 نقطة محتلًا الوصافة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس.