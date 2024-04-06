مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس برباعية في الدوري

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سجل كيفن دي بروين ثنائية ليقود مانشستر سيتي لفوز كبير 4-2 على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ليتساوى في رصيد النقاط مع ليفربول متصدر الدوري.

وبعدما تلقى هدفا مفاجئا مبكرا عبر جان-فيليب ماتيتا مهاجم بالاس أدرك دي بروين هدف التعادل بتسديدة رائعة، وبعد هدفي ريكو لويس وإرلينج هالاند في الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط البلجيكي هدفه الثاني.

وقلص أودسون إدوارد الفارق لأصحاب الأرض في وقت متأخر لكن مع تبقي سبع مباريات حتى نهاية الموسم فإن سيتي يتساوى مع ليفربول برصيد 70 نقطة ويتفوق بنقطتين عن أرسنال لكن منافسيه على اللقب خاضا مباراة أقل.

وصدم ماتيتا جماهير سيتي الزائرة بهدف بعد ثلاث دقائق من البداية، لكن دي بروين، الذي غاب مع هالاند عن فوز سيتي 4-1 على أستون فيلا يوم الأربعاء الماضي، عدل النتيجة في الدقيقة 13 بتسديدة متقنة في الزاوية العليا.

ووضع لويس الضيوف في المقدمة بعد وقت قليل من نهاية الاستراحة قبل أن يسجل هالاند هدفه 19 في الدوري هذا الموسم بالدقيقة 66 بتسديدة من مسافة قريبة، وسجل دي بروين هدفه المئة مع سيتي بعدها بأربع دقائق.

ويحل أرسنال ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم، فيما سيزور ليفربول ملعب أولد ترافورد لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد.