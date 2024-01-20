“مانشيني”: آمل أن أكون المدرّب الذي يجلب الإنجازات لكرة القدم السعودية

المناطق_متابعات
قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “روبرتو مانشيني”، اليوم: إنه لا توجد مشاكل مع اللاعبين، وإن المنتخب في وضع إيجابي وجيد جدًّا.
وأعرب “مانشيني”، خلال المؤتمر الصحفي في المركز الإعلامي الرئيسي “MMC” للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب قيرغيزستان؛ عن أمله في أن يكون المدرب الذي يجلب الإنجازات لكرة القدم السعودية، معتبرًا أن تحقيق ذلك الأمر ليس سهلًا.
وقال “مانشيني”: منتخب قيرغيزستان منتخب جيد، وعلينا أن نرى نتيجة العراق واليابان المفاجئة؛ حيث إنّ البطولة ستخدم مَن يلعب بشكل أفضل، وكلُّ المباريات في البطولة صعبةٌ، ونهدف لتحقيق الفوز غدًا.
من جهته قال حارس المنتخب السعودي “أحمد الكسار”: نحن نمثّل بلدَنا العظيم، وسنبذل كلَّ جهدنا لأجل شعار الوطن.
وكان المنتخب السعودي قد تغلّب على عُمان “2-1″، يوم الثلاثاء الماضي، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا AFC قطر 2023.
ويخوض الأخضرُ السعودي مواجهتَه الثانية غداً الأحد، على استاد أحمد بن علي بمدينة الريان؛ من أجل انتزاع بطاقة الترشح إلى دور الـ16 من البطولة القارية.