“مانشيني”: آمل أن أكون المدرّب الذي يجلب الإنجازات لكرة القدم السعودية

وأعرب “مانشيني”، خلال المؤتمر الصحفي في المركز الإعلامي الرئيسي “MMC” للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب قيرغيزستان؛ عن أمله في أن يكون المدرب الذي يجلب الإنجازات لكرة القدم السعودية، معتبرًا أن تحقيق ذلك الأمر ليس سهلًا.