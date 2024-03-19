مانشيني يعقد مؤتمراً صحفياً مساء يوم غدٍ

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يعقد مدرب منتخبا الوطني الأول لكرة القدم روبرتو مانشيني في قاعة المؤتمرات باستاد “الأول بارك” عند الساعة 15:30 من مساء يوم غدٍ الأربعاء مؤتمراً صحفياً للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب طاجيكستان، وذلك حسبما المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

حيث قال “يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” غدًا الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب طاجيكستان ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في قاعة المؤتمرات بملعب الأول بارك”.