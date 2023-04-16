ماهو الرابط في طول الصلاة وقصرها في صلاة التراويح؟.. الشيخ سعد الشثري يرد (فيديو)

أجاب الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء على سائل يقول: ،ماهو الرابط في طول الصلاة وقصرها في صلاة التراويح؟.

وأضاف الشثري، خلال ظهوره في برنامج فتاوى الذي يُعرض عبر قناة السعودية: ” سنة قيام رمضان من السنن التي رغب الشرع فيها وقال النبي صلي الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ذنبه”.

وأكمل: “القيام عملا صالح مما يقرب إلى الله ويرضي الله عن العبد ويتأكد ذلك في شهررمضان فالنبي أكد على أصحابه، أن يحافظوا على صلاة التراويح والنبي شهد أصحابه يقومونها جماعات وكان بالمسجد النبوي عدد من الجماعات”.

وتابع: ” هذا إقرار بأن التراويح جماعة، ويرغب في صلاة أخر الليل خصوصا في العشر الاواخر كـ سنة عن النبي”.

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