ما أهم الحوادث الكونية في عام 2024؟.. “خالد الزعاق” يوضح

كشف “خالد الزعاق” خبير الطقس والأحوال الجوية، عن أهم الحوادث الكونية في عام 2024، موضحا أنها ستكون سنة كبيسة.
وقال الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية: “على هذا سيكون فبراير 29 يوما، والعام الجديد سيشهد أربعة حوادث كونية”.
وأضاف: “سنشهد في 2024 خسوفين وكسوفين، لكن الدول العربية لن تشاهد سوى خسوف القمر وذلك في 18 سبتمبر”.
وتابع: “سيحدث كسوف كلي للشمس يوم 8 ابريل وذلك في امريكا فقط، والدول العربية لن تشاهده”.
ما أهم الحوادث الكونية في عام 2024؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق. #نشرة_الرابعة #السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/bJVqwSfzVq
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) December 28, 2023