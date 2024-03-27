‏ما العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشمس والقمر والنجوم؟.. “خالد الزعاق” يوضح

كشف “خالد الزعاق” خبير الأرصاد والأحوال الجوية، العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشمس والقمر والنجوم.

وقال الزعاق إن الشمس والنجوم والقمر هي الساعات الكونية لمعرفة الوقت والمواسم عند العرب، فالوقت النهاري يحدد عن طريق الشمس والوقت الليلي يحدد عن طريق القمر والنجوم.

وأضاف الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم ، أن الشريعة الإسلامية ربطت شعائرها التعبدية بهذه الإجرام الثلاث، مشيراً إلى أن الصيام يحدد من خلال القمر.