‏ما حكم أداء صلاة التراويح خلف الحرم المكي عبر البث المباشر؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يجيب

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالسلام السليمان”، إن أداء صلاة التراويح خلف الحرم المكي أو الحرم النبوي عبر البث المباشر أو عبر التلفاز لا يحسب للشخض صلاة جماعة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أنه يجوز للشخص المقيم في الفنادق المطلة على الحرم المكي أو النبوي أن يؤدي صلاة الجماعة مع الإمام ويتبعه في الركوع والسجود، بشرط أن يرى المصلين في الحرم ويسمع صوت الإمام عبر مكبرات الصوت.