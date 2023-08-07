ما حكم القصر إذا كنت لا أعرف مدة السفر؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يجيب

أوضح الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، أن الجمهور من العلماء اتفقوا على أن مدة السفر التي يجوز فيها القصر في الصلاة وجمعها هي 4 أيام.

وأكد خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه يجوز للمسلم خلال مدة السفر أن يقصر في الصلاة فيصلي الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والعشاء ركعتان، كما له أن يجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

وبين أنه إذا كان الشخص لم يحدد مدة سفره، وشرط هذه المدة على حسب انقضاء حاجته، فله أن يقصر على ذلك سواء كانت المدة أربعة أيام أو عشرة.