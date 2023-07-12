ما حكم المسح على الحذاء العسكري “البسطار”؟ وهل يجوز لبسه داخل الحرم؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يجيب

قال الشيخ “عبدالسلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، إن الحذاء العسكري يعامل معاملة الجورب.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أنه يجوز للجندي أن يدخل المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو غيره، وهو يرتدي الحذاء العسكري لصعوبة خلعه، لكن شرط أن يتأكد من طهارته.

وأضاف أن العسكري يجوز له أن يمسح على “البسطار”، حيث يعامل معاملة الجورب، فيمسح عليه شرط أن يلبسه على طهارة.

وأكد أن المسح على “البسطار” يكون يوم وليلة واحدة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام.