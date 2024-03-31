ما حكم قضاء الصلاة على من تركها عمدًا ثم تاب إلى الله؟.. الشيخ “عبدالله المطلق” يوضح

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالله المطلق”، إن جمهور أهل العلم اجتمعوا على تكفير من ترك الصلاة متعمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن من تاب وندم على ترك الصلاة وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، حيث قال تعالى “قل يعبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا”.

وأوضح أن الصلاة الماضية انتهت بتوبته النصوح ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه الالتزام في الصلوات الخمس على وقتها.

حكم قضاء الصلاة على من تركها عمدًا ثم تاب إلى الله الشيخ عبدالله المطلق يوضح ذلك.#فتاوى | #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/WefK7tXWPZ — قناة السعودية (@saudiatv) March 31, 2024

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