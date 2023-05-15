ما سبب تغير المناخ في السعودية والإمارات واليمن وعمان بسرعة؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال خالد الزعاق إن الشمس تنطلق في رحلة سنوية من الشمال إلى الجنوب، وعند وصولها إلى أقصى ميلٍ لها شمالا يدخل وقت الصيف، في حين أن وصولها عند أدنى ميلٍ لها جنوبا يدخل وقت الشتاء الفلكي في الـ22 من ديسمبر.

وأوضح خلال حديثه في برنامج تقويم نشرته العربية أن الشمس خلال مرورها على خط الاستواء تتنوع فصول السنة الربيع والخريف، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات واليمن وعمان منطقة عبور في رحلة الشمس السنوية.

وأضاف أن الشمس تتعامد على المسطحات المائية، في بحر العرب ومناطق متفرقة من الدول الأربع، مما يجعل المناخ يتسم بسرعة التغيرات، بسبب التباين الحاصل بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى والفوارق الضغطية، ولا تستقر أجواؤها إلا بعد أن تنصرف الشمس، مشيرا إلى أن العامة يقولون “لا حر إلا بعد الانصراف”، في حين تبدأ الرياح الصيفية المسماه “برياح السموم” بالانتشار.