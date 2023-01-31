ما علاقة التهاب اللثة بأمراض القلب؟.. دراسة علمية تجيب

المناطق_متابعات

أجرى فريق من الباحثين بجامعة هيروشيما في اليابان، دراسة علمية، وجدت ارتباطا كبيرا بين اللثة وصحة القلب.

وأثبتت وجود صلة بين التهاب دواعم السن، والتهاب اللثة الحاد، والتليف الأذيني.

التهاب دواعم الأسنان

وأجريت الدراسة على 76 مشاركا يعانون من أمراض القلب، وتوصلت إلى أنه كلما كان التهاب دواعم الأسنان أسوأ، كان التليف أسوأ مما يشير إلى أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى زيادة الالتهاب والمرض في القلب، حسب “اليوم”.

والتليف الأذيني هو تندب في أحد أطراف الأذين الأيسر للقلب، ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وينتج ما يسمى الرجفان الأذيني.

تطور التليف الأذيني

من جانبه، قال مؤلف الدراسة، شونسوكي مياوتشي، إن التهاب اللثة مرتبط بالتهاب طويل الأمد، ويلعب الالتهاب دورًا رئيسيًا في تطور التليف الأذيني.

وأوضح أنه كجزء من البحث، تمت إزالة الزوائد الأذينية اليسرى جراحيًا من المرضى، ثم قام العلماء بتحليل الأنسجة لتحديد العلاقة بين شدة التليف الأذيني وشدة مرض اللثة.