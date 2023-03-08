ما هو فحص ما قبل الزواج.. وهل يتطلب الصيام؟

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كشف حساب الصحة 937 أبرز الاستفسارات والاستشارات الطبية التي تلقها خلال الأسبوع الماضي.

وفي رده على سؤال كيف يمكن إعادة جدولة مواعيد المراكز الصحية؟ أوضح أنه يمكن إعادة جدولة المواعيد من خلال تطبيق صحتي أو التواصل عبر الرقم المجاني 937.

أما في رده على سؤال هل يتطلب الصيام قبل فحص ما قبل الزواج؟ قال إن فحص ما قبل الزواج لا يتطلب الصيام.

وبين في رده على سؤال ما هو فحص ما قبل الزواج؟ قال إن فحص ما قبل الزواج يشمل الكشف عن أمراض الدم الوراثية مثل “فقر الدم والتلاسيميا” وبعض الأمراض المعدية مثل “التهاب الكبد الفيروسي ب، التهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب”.