‏ما هي الآية التي نزلت في مسجد قباء بالمدينة المنورة؟

كشف “سلطان المرواني”، عن الآية الكريمة التي نزلت في مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وقال إن الآيه التي نزلت في هذا المسجد الطاهر، هي قوله تعالى “لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين”.

وأوضح “أنه حينما نزلت هذه الآية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء فسألهم لماذا أثنى الله عليكم في الطهارة، فقالوا يا رسول الله كنا في الجاهلية في الطهارة نجمع ما بين الحجر والماء”.