ما هي العوامل التي أدت إلى توحيد الحكم وتأسيس الدولة السعودية الأولى؟.. باحث في التاريخ السعودي يوضح

قال “راشد بن عساكر” الباحث في التاريخ السعودي، إن الإمام محمد بن سعود شن حملة عسكرية لضم الرياض والقرى المتاخمة لها، حيث استمرت هذه الحرب 28 يوما، ولم يكن عامل الحرب ديني كما يزعم البعض.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “على خطى العرب”، أن الإمام محمد بن سعود سعى إلى تكوين الدولة السعودية الأولى من خلال ضم المراكز والقرى والمدن القريبة من الرياض، ومن خلال ذلك استطاع أن يكون الدولة السعودية الأولى.