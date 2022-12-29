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أنقذ كليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، فريقه من فخ التعادل أمام ستراسبورج ضيفه، الأربعاء، بتسجيله هدف الفوز «2-1» من ركلة جزاء في ادقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على ملعب بارك دي برنس في الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

سجل ماركينيوس الهدف الأول لسان جيرمان عند الدقيقة 14، ثم أضاف نفس اللاعب هدف التعادل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 51، قبل أن ينتزع كيليان مبابي هدف الفوز.

رفع صاحب الضيافة رصيده إلى 44 نقطة ليحلق في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز 19 «قبل الأخير».

وشهدت المباراة حصول نيمار جونيور على إنذارين في أقل من دقيقتين، ويخرج بالطباقة الحمراء ليكمل سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63. مبابي ينقذ سان جيرمان.. ونيمار يطرد