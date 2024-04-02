مبادرة إنسانية من جمعية أصدقاء لتوفير مساكن للاعبين السابقين  

المناطق _الرياض

سلّمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بدعمٍ من شريكها الاستراتيجي منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة سكن، وحداتٍ سكنيةٍ لعددٍ من اللاعبين السابقين وأسرهم من مستفيدي الجمعية، وذلك أثناء مباراتي الشباب والهلال والأهلي والاتحاد في دوري روشن المحترفين، وذلك في تعاونٍ مميز بين هذه الأندية ورابطة دوري المحترفين السعودي، والجمعية ومنصة جود الإسكان.

ومن جانبه، قدم عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم وأمينها العام الأستاذ فهيد الدوسري شكره للشريك والداعم لهذا الحدث مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لريادة وتمكين القطاع غير الربحي الإسكاني عبر توفير حلول مستدامة “سكن”، مؤكداً بأن الجمعية ومستفيديها ممتنين لهذا الدعم بتسليم وحدات سكنية للاعبين السابقين وأسرهم، والذي يعكس التزام الجمعية الدائم مع شركائها بتوفير الدعم والرعاية لمن ساهموا في رياضة الوطن.

مضيفاً بقوله: “لا يفوتني كذلك شكر رابطة دوري المحترفين، وأندية الشباب والهلال والأهلي والاتحاد الذين ساهموا بتسليم المفاتيح لأصدقائنا اللاعبين السابقين في مباراة الفريقين” موضحاً بأن هذه المبادرة تعكس العلاقة الوثيقة بين القطاع غير الربحي والوسط الرياضي

واختتم الدوسري حديثة بأنهم مستمرون في تلبيه احتياجات اللاعبين السابقين قائلاً: “إننا في جمعية أصدقاء بأهمية توفير بيئة مستقرة لهم ولعائلاتهم، وسنواصل العمل بكل جهد لتلبية احتياجاتهم ودعمهم في كل المجالات”.