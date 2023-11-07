مبادرة تطعيم في مستشفى الملك خالد بحائل بدون موعد مسبق

المناطق_هاني المحيفر

أطلق مستشفى الملك خالد بحائل عضو تجمع حائل الصحي مبادرة تطعيم الانفلونزا الموسمية في مبنى العيادات الخارجية بدون موعد مسبق في خطة زمنية وضعتها إدارة المستشفى للوصول للهدف المنشود من المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى الوصول لكافة أفراد المجتمع، وحثهم إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا، عبر فعاليات التطعيم المقامة .

وقدّمت المبادرة رسائل توعوية متعددة؛ منها رسائل أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها؛ وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام .

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي يقوم بها مستشفى الملك خالد للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي .