مبادرة “طريق مكة”.. تواصل تقديم خدماتها للحجاج الأتراك المغادرين إلى المدينة المنورة

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تواصل مبادرة ” طريق مكة ” تقديم خدماتها للمستفيدين من الحجاج الأتراك، حيث غادرت مطار إسطنبول الدولي اليوم ثلاث رحلات متوجهه إلى المدينة المنورة.

واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

وأبدى الحجاج امتنانهم للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة، التي تسهل إجراءات دخول المملكة، وتختصر عليهم الوقت والجهد، معبرين عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل سعيهم، وأن يجزي المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.

وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.