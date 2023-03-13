مباراة الاتحاد والفيحاء بكأس خادم الحرمين الشريفين (شاهد الآن)

مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر، متابعة مباراة الاتحاد والفيحاء بكأس خادم الحرمين الشــريفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنـتظر، بين فريفي الاتحاد والفيحاء.

ويرغب نادي الاتحاد في تحقيق الفوز من أجل تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصة بعد أن تمكن من تحقيق بطولة السوبر السعودي، فيما يريد نادي الفيحاء، أن يحقق نتيجة إيجابية بـ البطولة، وتعويض تراجعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الفيحاء في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة الرابعة والنصف مســاءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويستضيف ملعب المدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء، حيث ينقل اللقاء عبر شاشة قناة ssc، الناقل الحصري لجميع“ البطولات المحــلية ”في الــمملكة العربية السعودية.

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موقفهم بدوري روشن السعودي

ويحتل نادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لـ“ المحترفين”، وذلك برصيد 47 نقطة، حيث حقق الفوز في 14 مباريات وتعادل 5 مواجهات، وخسر في مناسبة خلال 20 لقاء لعبهم حتى الآن.

فيما يحتل نادي الفيحاء المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في خمسة وخسرفي 8 مناسبات، في خلال 19 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، ، حمدان الشمراني.

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، ايغور كورنادو، عبدالرزاق حمد الله.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: محمد البقعاوي، أسامة الخلف، سامي الخيبري، مهند القيضسي.

في خط الوسط: باولينيو، ريكاردو ريلر، بندر ناصر، اليكسندر تريكوفسكي.

في خط الهجوم: فيكتور روجر، انتوني نواكايمي.

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