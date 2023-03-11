مباراة باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي (شاهد الآن)

مباراة باريس سان جيرمان وبريست في بطولة الدوري الفرنسي بث مباشر، حيث يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات، تترقب الجماهير لقاء باريس سان جيرمان وبريست.

بث مباشر باريس سان جيرمان وبريست

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقائق، ويمكنكم عبر موقعنا متــابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

لمشاهدة المباراة بدون تقطيع عبر الرابط التالي| اضغط هنا

https:\\

https:\\

موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست نانت بالجولة السابعة والعشـــرين ضمن بــطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيـــت المملكة العربية السعودية، على ملعب فرانسيس لو بليه.

ويأتي نادي باريس سان جيرمان في المركز الأول في جدول الترتيب ليجا1، وذلك برصــيد 63 نقــطة، بعد خوض 26 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 20 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات وهزم في 3 مناسبات حتى الآن.

موقع الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل فريق بريست المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 23 نقطة، تمـــكن من جمعهم في 26 مباراة، فحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 8 مناسبات، هُزم في 13 مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لـ “باريس سان جيرمان”

حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفــاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، بيرنات

في خط الوسط: فيتور فيريرا، بيريرا، رويز

في خط الهجوم: ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

اقرأ ايضًا