مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا (شاهد الآن)

مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجــمــاهير لقاء مانشستر سيتي ولايبزيج.

بث مباشر مانشستر سيتي ولايبزيج

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل بداية اللقاء بدقــائق، ويمكنكم عبر موقعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دور الستة عشر، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الســــاعة الحادية عشرمساءً، بتوقيت المملكة العربـية السعودية، على ملعب الاتحاد.

ويأتي نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك برصيد 61 نقطة، بعد خوض 27 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 19 مواجهة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مناسبات حتى الآن.

ويأتي نادي لابيزيج في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني وذلك برصيد 45 نقطة بعد خوض 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في 6 مناسبات، وهزم في 5 مباريات حتى الآن.

وستنقل المباراة على ملعب ريد بول أرينا لايبزيغ، اليوم الأربعاء 14 مارس2023، على شبكة قنوات “بي إن سبورتس، وفازت بحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ سنوات، حيث ستذاع على beIN Sports 1 HD.

تشكيل مان سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر وروبن دياز وإمريك لابورت وأكانجي

خط الوسط: رودري وإلكاي جندوجان وكيفين دي بروين

خط الهجوم: جاك جريليش وإرلينج هالاند ورياض محرز.

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