متاجر بيع الورود بالحدود الشمالية تشهد انتعاشًا بالعطلة الصيفية

المناطق_الحدود الشمالية

تشهد متاجر بيع الورود والهدايا بمنطقة الحدود الشمالية إقبالاً لافتاً من أهالي المنطقة وزائريها، وذلك خلال إجازة الصيف لهذا العام.

ويتسابق باعة الورد بالمنطقة في التفنن بتصميم باقاتها وتنسيق ألوانها وطرق عرضها مع تنوع واختلاف أحجامها ومناسبة إهدائها حرصاً منها على جذب عملائها وكسب رضاهم، وتلبية رغباتهم.

وأوضح عدد من مالكي متاجر بيع الورود والهدايا بأن إهداء الورد يحمل تعبيرات عديدة، فهو يمثل معاني الحب، والصفاء والسعادة والنقاء والجمال والوفاء والصداقة والنجاح والفرح، مشيرين إلى أنهم يقومون بتنسيق الباقات وتجميلها ببعض الإضافات كالعطور والإكسسوارات والحلويات وغيرها من الهدايا حسب طلبات العملاء، ويشاركون الزبون بانتقاء ألوان وأحجام الباقات ونوعية الورد بها وطرق تغليفها.

من جهتهم، أوضح عدد من المتسوقين والمتسوقات حرصهم على شراء الورد والنباتات العطرية وذلك التقديم الهدايا العينية والتذكارية بباقة زهور جذابة لأقاربهم وأصدقائهم المحتفى بهم، مؤكدين أن العطلة الصيفية تشهد مناسبات عائلية واجتماعية عديدة تنوعت مابين الزواجات وعقد القران وحفلات التخرج ونحوها.