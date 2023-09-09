متجاوزاً الأسطورة “بيليه”.. نيمار يصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل

ورفع نيمار رصيده التهديفي مع المنتخب البرازيلي إلى 79 هدفاً، بعد تسجيله هدفين بالشوط الثاني في مباراة أمس، متجاوزاً أهداف بيليه التي بلغت 77 هدفاً مع البرازيل.