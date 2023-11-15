متحدث أمانة العاصمة المقدسة: نقوم بكل الاستعدادات والاحتياطات لمواجهة الحالة المطرية

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة “أسامة زيتوني”، أن الأمانة تقوم بكل الاستعدادات والاحتياطات لمواجهة الحالة المطرية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الدفاع المدني في أمانة العاصمة المقدسة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة على مناطق متفرقة من العاصمة المقدسة.

وأوضح أنه تم تأمين أدوات الوقاية من الأمطار داخل الحرم المكي، لحماية زوار بيت الله الحرام من التعرض لخطر الحالة المطرية.