متحدث أمانة جدة: أكثر من 500 حديقة هُيأت في المدينة لاستقبال الزوار والسكان.. ومن أبرزها حديقة الأمير ماجد

أكد متحدث أمانة جدة “محمد البقمي”، أن هناك أكثر من 500 حديقة هيأت في المدينة لاستقبال الزوار والسكان، ومن أبرزها حديقة الأمير ماجد.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تشجير المدن والمحافظات في المملكة، تطابقا مع الرؤية السعودية 2030.

وأوضح أن المملكة تهتم بكافة الأنشطة البيئية التي تساعد على خلق بيئة نظيفة وخضراء، لتقليل الأضرار الناجمة عن الأنشطة الصناعية.