متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر: المساعدات السعودية كان لها تأثير إيجابي على قطاع غزة.. ونقدر دعم المملكة الكبير لنا

أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر “زياد أبو لبن”، أن المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كان لها دور كبير في دعم الأطقم الطبية والهيئات المدنية العاملة في القطاع.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، عبر قناة “الإخبارية”، أن تعد من أوائل الدول التي بادرت بالدعم الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، تعاني من تدهور شديد بسبب الآثار السلبية التي خلفها القصف الإسرائيلي.

وشكر مركز الملك سلمان على كافة الخدمات والمساعدات التي يقدمها من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.