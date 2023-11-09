متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سيارات نقل المصابين في غزة تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقاتلات الإسرائيلية

أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر “هشام مهنا”، أن سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين في قطاع غزة، تتعرض لإطلاق نار من المقاتلات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المقاتلات الإسرائيلية تستهدف منشآت مدنية ومراكز صحية تأوي مدنيين نازحيين في قطاع غزة.

وأوضح الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف على القطاع، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية بطريقة كافية.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية لسكان غزة.