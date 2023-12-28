متحدث حركة فتح: هدفنا الأول الآن هو وقف الحرب في غزة .. وعلى العالم لجم حكومة إسرائيل المتطرفة

أكد متحدث حركة فتح الدكتور “حسين حمايل”، أن هدف الحركة الأول هو وقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الحرب الدائرة في قطاع غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي طال المنشآت المدنية والصحية ودمر البنى التحتية في قطاع غزة، مما يجعل عملية إعمارها بعد الحرب صعبة ومكلفة للغاية.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت ازدواجية المعايير التي يحكم بها العالم في التعامل في القضايا الدولية.