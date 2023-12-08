متحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل: 100 ألف زائر للمهرجان خلال الـ7 أيام الماضية.. ونتوقع زيادة العدد مع احتدام المنافسة في الفترة القادمة

أكد متحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل “محمد الحربي”، أن مهرجان الإبل شهد زيارة أكثر من 100 ألف زائر خلال الـ 7 أيام الماضية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن التنظيمات والتحضيرات التي تتم خلال المهرجان، تمت مراجعتها وفق أحدث التنظيمات الدولية.

وأشار إلى أن القائمين على المهرجان يتوقعون زيادة العدد خلال الأيام القادمة، خاصة مع احتدام المنافسة.