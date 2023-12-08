متحدث هيئة الزكاة: بكوادرنا ذات الخبرة العالية وشركائنا وأفضل التقنيات الحديثة نتصدى لمحاولات التهريب مهما تعددت طرقها

أكد متحدث هيئة الزكاة والجمارك “حمود الحربي”، أن الهيئة تواصل دحر جميع الأوكار والمخابئ التي يتحصن فيها مروجي المخدرات والمواد السامة سواء على حدود المملكة أو داخلها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن حملة القضاء على المخدرات استطاعت أن تحقق إنجازا كبيرا في منع انتشار هذه الآفة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم على التصدي بكل قوتها وأجهزتها الحديثة والمتطورة لأي محاولات تهريب مهما تعددت طرقها.