متحدث وزارة “الموارد البشرية”: سوق العمل يبحث عن المهارات التي يجيدها الشخص بغض النظر عن الشهادات التي يحملها

أكد متحدث وزارة الموارد البشرية “محمد الرزقي”، أن سوق العمل بات يبحث عن المهارات التي يجيدها الشخص بغض النظر عن الشهادات التي يحملها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الوزارة تستهدف تأهيل ما يقرب من مليون سعودي لسوق العمل حتى عام 2025.

وأوضح أن المملكة تسعى لإحلال الشباب السعودي في الوظائف المختلفة، تحقيقا وتطبيقا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة 2030.