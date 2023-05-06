متعاف من تعاطي مادة الشبو المخدرة: بدأت التعاطي في المرحلة الثانوية.. والشبو جعل مني شخصا لديه دوافع هجومية

قال متعافٍ من تعاطي المخدرات يسمى فهد العنزي إن السبب في تعاطيه للمخدرات يرجع إلى نهاية المرحلة الثانوية، حيث جاء له أصدقاؤه بنصف حبة فأخذها على أن يتركها بعد الامتحانات، ولكنه لم يستطع الإقلاع عنها.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية أنه لم يقتصر بعد ذلك على نصف حبة فقط، بل أخذ في الزيادة من هذه المواد المخدرة حتى يصل إلى النشوة المطلوبة، ثم انتقل بعد ذلك إلى أنواع آخرى.

وأشار إلى أن تأثير هذه المواد قاتل إلى أقصى حد لدرجة أنه كان يدخل إلى الشوارع ويخرج منها بطريقة جنونية وهو لايدري، مضيفا أنه ذات مرة ضرب أخاه بطريقة شرسة حتى جعله ينزف وهو لا يدري ما يفعل.