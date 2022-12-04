متى تستطيع المطلقة الحصول على دعم سكني بعد وقوع الطلاق ؟ .. البرنامج يجيب

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كشف برنامج سكني، عن شروط حصول المطلقة على القرض العقاري لغرض تملك المسكن الأول.

جاء ذلك بعد سؤال مواطنة على حساب خدمة المستفيدين قالت فيه : ” اللحين المطلقه تقدر تقدم لسكني ويعطونها سكن مجانا او تدفع لسكني ويعطونها بيت او شقه علما ان معها عيال”.

ورد حساب سكني الخاص بالعناية بالمستفيدين بقوله : ” بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: هنــا“