متى سيقترن القمر مع الثريا؟ خالد الزعاق يوضح

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور “خالد بن صالح الزعاق”، إن أفضل الشهور «رمضان»، وأجمل ما في الكون «القمر»، وأجمل النجوم «الثريا».

وأوضح «الزعاق» بفقرته عبر قناة «العربية»، أنه إذا اجتمع القمر مع الثريا في السماء، قال العرب «القمر قارن الثريا».

وأشار إلى أن «القمر مع الثريا سيقترن في اليوم الخامس من شهر رمضان، وهذه دلالة على انتشار الربيع».

وذكر خبير الأرصاد الجوية، أن «القمر سيجتمع مرة أخرى مع الثريا، ولكن بعد 33 سنة».